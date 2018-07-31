Мила Йовович снялась в фильме для Kenzo

Один из креативных директоров модного Дома Kenzo – Умберто Леон снял свой первый фильм. Лента получила название The Everything («Все») и повествует о подростках с необычными способностями, которые их сближают.

Об этом сообщает FWD.

Одну из главных ролей в картине исполнила 42-летняя актриса с украинскими корнями Мила Йовович. К ней также присоединились Коди Смит-Макфи, Саша Фролова и режиссер Спайк Джонс.

Герои фильма будут одеты в осеннюю коллекцию Kenzo и коллекцию Memento No. 3. Премьера киноленты состоится во время Недели моды в Нью-Йорке в сентябре 2018 года.

Напомним, что это не первый подобный проект для бренда: ранее ролики для Kenzo создавали иранский режиссер Ана Лили Амирпур, Кэрри Браунштейн, Грегг Араки и другие.


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