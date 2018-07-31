В Житомирской области офицер воинской части случайно выстрелил в дежурного
Инцидент произошел 29 июля во время суточного наряда.
В воинской части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Житомирской области, офицер по неосторожности выстрелил в дежурного.
Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.
Инцидент произошел еще 29 июля. Офицер находился в суточном наряде в качестве помощника дежурного воинской части. Из закрепленного за ним пистолета Макарова он сделал случайный несанкционированный выстрел.
"В результате этого дежурный по части получил телесное повреждение - огнестрельное ранение левой ноги", - сообщил Лысенко.
На следующий день, 30 июля, в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса).
"В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование осуществляется органами Национальной полиции", - уточнил Лысенко.
Нарушителю грозит служебное ограничение на срок до двух лет или держание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, в июле прошлого года в Кривом Роге оператор интернет-издания "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в ходе военных учений у здания Саксаганского районного совета. Журналист принимал участие в съемках постановочного кадра, выполняя роль провокатора.
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Общество
31.07.2018 16:08