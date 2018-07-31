На Закарпатье мужчина продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривен

Горе-отец и его помощники задержаны.

На Закарпатье мужчина продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривен
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Закарпатской области 27-летний мужчина продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Именно сегодня, во Всемирный день противодействия торговли людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тыс. гривен продал своего семи месячного сына", - написал он.

Аброськин также сообщил, что мужчина и его помощники задержаны.

Напомним, ранее суд приговорил жительницу Хмельницкой области к пяти годам лишения свободы за попытку продать своего ребенка в попрошайки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Водитель "Хаммера", сбивший насмерть ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиенииВодитель "Хаммера", сбивший насмерть ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиении
Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине наркогруппировокПолиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине наркогруппировок
В Египте зоопарк покрасил осла и выдавал его за зебруВ Египте зоопарк покрасил осла и выдавал его за зебру
Рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончалсяРой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончался
Жительница Николаева обнаружила на балконе змею, которая заползла в клетку с попугаемЖительница Николаева обнаружила на балконе змею, которая заползла в клетку с попугаем
Блок рекламы


Похожие новости
Мужчина, задержанный в метро Киева со взрывчаткой, получил условный срокМужчина, задержанный в метро Киева со взрывчаткой, получил условный срок
В Харьковской области задержали наркоторговца с кокаином на 1,5 млн гривенВ Харьковской области задержали наркоторговца с кокаином на 1,5 млн гривен
На Закарпатье после протестов односельчан отстранили патрульного, подозреваемого в избиении парняНа Закарпатье после протестов односельчан отстранили патрульного, подозреваемого в избиении парня
В Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелилсяВ Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелился
Неадекватный мужчина в крови бил стекла и бросал с высотки шлакоблокиНеадекватный мужчина в крови бил стекла и бросал с высотки шлакоблоки
Задержанный в Мукачево наркоторговец арестован с залогом в 15 млн гривенЗадержанный в Мукачево наркоторговец арестован с залогом в 15 млн гривен
В Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобусаВ Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобуса
У задержанных в Мукачево наркоторговцев изъяли 7,5 л опия на 15 млн гривен
В Париже вооруженный грабитель украл украшений на 200 тысяч евроВ Париже вооруженный грабитель украл украшений на 200 тысяч евро
Из-за замечания мужчина поджег дверь соседа и разбил окнаИз-за замечания мужчина поджег дверь соседа и разбил окна
Последние новости
Подгружаем последние новости