На Закарпатье мужчина продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривен

Горе-отец и его помощники задержаны.

В Закарпатской области 27-летний мужчина продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Именно сегодня, во Всемирный день противодействия торговли людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тыс. гривен продал своего семи месячного сына", - написал он.

Аброськин также сообщил, что мужчина и его помощники задержаны.

Напомним, ранее суд приговорил жительницу Хмельницкой области к пяти годам лишения свободы за попытку продать своего ребенка в попрошайки.