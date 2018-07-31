На Закарпатье мужчина продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривен
Горе-отец и его помощники задержаны.
В Закарпатской области 27-летний мужчина продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривен.
Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Именно сегодня, во Всемирный день противодействия торговли людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тыс. гривен продал своего семи месячного сына", - написал он.
Аброськин также сообщил, что мужчина и его помощники задержаны.
Напомним, ранее суд приговорил жительницу Хмельницкой области к пяти годам лишения свободы за попытку продать своего ребенка в попрошайки.
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