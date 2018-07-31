Гражданин РоSSии покупал в Украине детей для сексуальной эксплуатации
Правоохранители разоблачили гражданина РФ, который в период с 2012 по 2014 годы покупал в Украине детей для сексуальной эксплуатации.
Об этом 30 июля сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
«Факты торговли детьми были обнаружены в ходе расследования преступной деятельности жителя Славянска, который сейчас находится под арестом за половые преступления в отношении несовершеннолетних, которые он совершал в течение 13 лет. Полицейские установили, что в период 2012 – 2014 годов с указанным педофилом наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков «в аренду» с целью совершения сексуального насилия.
На время совершения преступления подросткам было 16 лет», – рассказали в пресс-службе. В полиции подчеркнули, что украинец заставлял несовершеннолетних детей исполнять желания россиянина, запугивая их расправой. Жертвы годами находились в психологической зависимости от него. РоSSиянин вывозил детей в другие города Донецкой области, а затем возвращал их украинцу. В настоящее время правоохранителям удалось установить четырех пострадавших. Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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Общество
30.07.2018 23:54