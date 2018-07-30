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В Харькове 13-летнюю девочку неизвестный ударил ножом в спину Неизвестный мужчина нанес ножом легкие телесные повреждения 13-летней девочке на проспекте Архитектора Алешина в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области. Происшествия случилось вечером 27 июля. «Девочка получила колотую рану грудной клетки в области спины и была госпитализирована в больницу. Сейчас полицейские принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника», — рассказали в полиции. Также возбуждено уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

Хвыля

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