В Харькове 13-летнюю девочку неизвестный ударил ножом в спину

Неизвестный мужчина нанес ножом легкие телесные повреждения 13-летней девочке на проспекте Архитектора Алешина в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Происшествия случилось вечером 27 июля.

«Девочка получила колотую рану грудной клетки в области спины и была госпитализирована в больницу. Сейчас полицейские принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника», — рассказали в полиции. Также возбуждено уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.


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