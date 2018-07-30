В Одессе владелец комнаты у моря устроил стрельбу по арендаторам
При осмотре сдаваемого им жилья владелец квартиры обнаружил пропажу вещей.
В Одессе ссора владельца квартиры с арендаторами переросла в стрельбу.
Инцидент произошел утром 30 июля на 10-й станции Большого Фонтана, пишет "Думская".
Сообщается, что при осмотре сдаваемого им жилья владелец квартиры обнаружил пропажу вещей: тапочек, полотенец и постельного белья. Гражданин начал ругаться с жильцами, а потом достал травматический пистолет и трижды выстрелил в них, причинив легкие травмы.
Участники конфликта доставлены в Шевченковское отделение полиции.
Ранее в июле в центре Львова неизвестный прострелил ногу играющей на скрипке девушке.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
30.07.2018 23:54