В Одессе владелец комнаты у моря устроил стрельбу по арендаторам

При осмотре сдаваемого им жилья владелец квартиры обнаружил пропажу вещей.

В Одессе владелец комнаты у моря устроил стрельбу по арендаторам
Фото: Depositphotos/Elnur

В Одессе ссора владельца квартиры с арендаторами переросла в стрельбу.

Инцидент произошел утром 30 июля на 10-й станции Большого Фонтана, пишет "Думская".

Сообщается, что при осмотре сдаваемого им жилья владелец квартиры обнаружил пропажу вещей: тапочек, полотенец и постельного белья. Гражданин начал ругаться с жильцами, а потом достал травматический пистолет и трижды выстрелил в них, причинив легкие травмы.

Участники конфликта доставлены в Шевченковское отделение полиции.

Ранее в июле в центре Львова неизвестный прострелил ногу играющей на скрипке девушке.


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