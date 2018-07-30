В каждом пятом детском лагере обнаружены нарушения санитарных требований
Из 10,5 тысячи заведений нарушения установлены в 2283.
С начала оздоровительной кампании нарушения требований санитарного законодательства обнаружено в каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей.
Как сообщает пресс-центр Госпотребслужбы, обследованы 10,5 тысячи заведений, нарушения требований санитарного законодательства обнаружены в 2283 (22%).
По словам начальника Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Аллы Григоренко, нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных правил, отсутствия согласованного меню и поставщиков продуктов питания, непроведения дезинфекционных мероприятий, незавершения ремонтных работ, ненадлежащего состояния или количества холодильников.
Чиновники Госпотребслужбы выдали 820 предписаний и 21 распоряжения руководителям этих детских учреждений, наложили 6 штрафов, отстранили от работы 14 работников, не прошедших периодический профилактический медицинский осмотр, сообщили о нарушении требований санитарного законодательства правоохранителей.
Напомним, 16 июля в детском центре оздоровления и отдыха "Ястребок" (филиал "Орленок") массово отравились дети. Причиной госпитализации 94 человек стали борщ и каша, которую сотрудники пищеблока раскладывали грязными руками. Носителем инфекции была работница пищеблока.
Дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых из лагеря "Орленок".
Ранее в детском оздоровительном лагере "Славутич" в Киевском области из-за просроченного йогурта попали в больницу 12 детей.
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Общество
30.07.2018 20:30