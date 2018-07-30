В Великобритании разрешили без суда отключать больных от жизнеобеспечения

Верховный суд счел, что это не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

В Великобритании разрешили без суда отключать больных от жизнеобеспечения
Фото: www.aif.by

Верховный суд Великобритании разрешил отключать пациентов, находящихся в неизменном вегетативном состоянии, от аппаратов жизнеобеспечения без решения суда.

Об этом сообщает Би-би-си.

Суд счел, что это не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Отмечается, что в течение последних 25 лет решения по подобным делам выносил специальный суд по защите прав юридически недееспособных людей, однако этот процесс часто занимал до нескольких лет, а апелляция по каждому делу обходилась правительству в сумму до 50 тыс. фунтов.

Данное решение касалось дела пациента, который в материалах суда называется "господином И". Сам пациент скончался в декабре прошлого года, однако разбирательство по его делу продолжилось и после смерти именно для того, чтобы создать юридический прецедент.

52-летний "И" был банкиром, вел активный образ жизни, увлекался спортом и ходил на концерты. В июне 2017 года он перенес инсульт, после которого сильно пострадали функции головного мозга.

Мужчина впал в вегетативное состояние - он так и не пришел в сознание, а есть и пить мог только с помощью системы жизнеобеспечения. Его лечащий врач в сентябре прошлого года пришел к выводу, что даже если мужчина очнется, остаток жизни он будет страдать от сильных физических болей и когнитивных нарушений. В октябре к тому же выводу пришел приглашенный семьей банкира консультант-нейрохирург, после чего родственники "И" и врачи решили, что его лучше будет отключить от системы кормления и вентиляции легких.

В Национальной системе здравоохранения решили, что этот случай может быть прецедентом. 1 ноября ее представитель обратился в Высокий суд Лондона с просьбой постановить, что в подобных случаях родственникам и врачам не обязательно обращаться в какие-либо судебные инстанции.

Напомним, в 2002 году Нидерланды стали первой в мире страной, где была легализована активная эвтаназия. Однако, она может быть применена лишь по отношению к тем, кто испытывает невыносимые страдания, и у кого нет надежды на излечение. Позднее эвтаназия была легализована в Бельгии, Швейцарии, Люксембурге, Канаде а также в четырех штатах США. Кроме того, в нескольких странах разрешена пассивная эвтаназия, при которой, чтобы приблизить естественную смерть больного, ему перестают оказывать медицинскую помощь и прекращают борьбу за его жизнь.

В 2016 году в Нидерландах задумались о легализации эвтаназии здоровых людей.


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