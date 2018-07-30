?Трое жителей Подольска получили по году условно за кражу труб недействовавшего водопровода

Мужчины намеревались сдать трубы на металлолом.

Трое жителей города Подольск получили по одному году ограничения свободы условно за попытку украсть чугунные трубы неработающего водопровода, чтобы сдать их на металлолом.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

"Один из осужденных рассказал товарищам, что в лесу недалеко от станции Борщи находится водопровод, который в настоящее время не используется. Сообщники решили выкопать чугунные трубы, порезать их и сдать в пункт приема металлолома", - говорится в сообщении.

Нарушители были замечены правоохранителями и скрылись, однако вскоре были задержаны и доставлены в отдел полиции.

"С места происшествия изъяты обломки чугунных труб и орудие преступления - три лопаты и металлический молот. Сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли предприятию, по подсчетам, достигла около 12 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Суд пришел к выводу о полном подтверждении их вины, приговорив каждого к одному году ограничения свободы с испытательным сроком один год.

Напомним, в январе в Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда.