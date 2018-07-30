Более 500 альпинистов оказались заблокированы на горе в Индонезии после землетрясения
На горе Ринджани на индонезийском курортном острове Ломбок в результате землетрясения оказались в блокаде более 500 альпинистов и туристов.
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Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,4, зафиксированное в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, привело к гибели 14 человек, 160 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.
Спасатели принимают меры к оказанию помощи застрявшим на горе людям, обеспечивая их безопасный спуск. Ответственность на операцию по спасению возложена на национальный парк горы Ринджани.
Представитель спасательной службы заверил, что все остающиеся на горе люди будут эвакуированы в течение одного дня.
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Общество
30.07.2018 19:20