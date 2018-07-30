Мужчина, задержанный в метро Киева со взрывчаткой, получил условный срок

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Мужчина, задержанный в метро Киева со взрывчаткой, получил условный срок
Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev

Суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно 28-летнего Тараса Гресика, задержанного со взрывчаткой на станции метро "Житомирская" в Киеве. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на приговор суда.

Подсудимый, уроженец Волынской области, в 2015 году находился в зоне проведения антитеррористической операции в должности сапера. Примерно в июле 2015 года, находясь вблизи села Луганское Бахмутского района Донецкой области и выполняя свои должностные обязанности, он нашел 3 запала к гранатам, 2 электронных детонатора, 1 тротиловую шашку весом примерно 192,3 грамм и пластид весом 260,6 грамм.

Боеприпасы и взрывчатку сапер оставил у себя в качестве трофея, а затем перевез к родителям в село Выдраница Волынской области и закопал в соседнем лесу.

В дальнейшем, 21 марта 2018 года, подсудимый выкопал взрывчатку и боеприпасы и выехал в Киев. На следующий день полиция задержала его на станции метро "Житомирская".

18 мая между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании вины.

Гресик в полном объеме безоговорочно признал свою вину. Суд утвердил соглашение и приговорил его к 4 годам тюрьмы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года.

В приговоре суда не указаны мотивы осужденного.

Напомним, на востоке Украины, в зоне боевых действий с 2014 года загрязнены взрывоопасными предметами и требуют разминирования 16 тыс. кв. км территории.


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