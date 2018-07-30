Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на Оболони, - СМИ

54-летний мужчина на видео сознается, но не раскаивается.

Полиция Киева задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки на Оболони. Об этом сообщает ТСН. Информация о задержаниии мужчины появилась также на странице " Киев Оперативный" в Фейсбуке, однако полиция этого еще не подтвердила.

Видео допроса мужчины также опубликовано в социальных сетях. 54-летний мужчина сообщил, что не жалеет о содеянном. По его словам, он предложил девушке "заняться любовью", а после ее отказа совершил преступление.

Напомним, 27 июля в Оболонском районе Киева обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Об исчезновении 16-летней жительницы Закарпатской области сообщила ее сестра.

Полиция открыла уголовное производство по ст 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.