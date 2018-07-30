Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на Оболони, - СМИ
54-летний мужчина на видео сознается, но не раскаивается.
Полиция Киева задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки на Оболони. Об этом сообщает ТСН. Информация о задержаниии мужчины появилась также на странице "Киев Оперативный" в Фейсбуке, однако полиция этого еще не подтвердила.
Видео допроса мужчины также опубликовано в социальных сетях. 54-летний мужчина сообщил, что не жалеет о содеянном. По его словам, он предложил девушке "заняться любовью", а после ее отказа совершил преступление.
Напомним, 27 июля в Оболонском районе Киева обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Об исчезновении 16-летней жительницы Закарпатской области сообщила ее сестра.
Полиция открыла уголовное производство по ст 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
29.07.2018 21:43