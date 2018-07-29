Ушла из жизни известная украинская радиоведущая

На 73 году жизни умерла известная украинская радиоведущая и музыковед Марта Кинасевич.

Легендарная журналистка умерла от тяжелой болезни в субботу, 28 июля, пишет Телеграф.

Об этом написал в Фейсбуке народный депутат от фракции «Батькивщина» Николай Княжицкий.

«В этом году ушло так много людей, которые творили эпоху, которые сохраняли человечность, ценности, были ориентирами и в профессии, и в гражданской позиции . Умерла Марта Кинасевич. Я начинал когда-то свою творческую работу на Львовском радио. Тогда было одно львовское радио. И была одна Марта Кинасевич, руководитель музыкальной редакции, прекрасная ведущая, журналист, музыковед. Ее «Странствующий меридиан» я бежал слушать к проводному приемнику, бросая все дела», — написал Княжицкий.


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