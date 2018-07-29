Полиция разыскивает свидетелей убийства 16-летней девушки в Киеве

Тело нашли вчера в лесополосе на Оболоне.

Полиция Киева разыскивает свидетелей и очевидцев убийства 16-летней девушки поздно вечером 27 июля. Ее тело вчера нашли в лесополосе на улице Вышгородской в Оболонском районе Киева . Об этом информирует сайт Нацполиции Киева .

"Правоохранители обращаются ко всем свидетелям и очевидцам с просьбой, если вы видели молодую девушку, которая вечером находилась в районе лесополосы на улице Вышгородской, поворот на Большую Кольцевую в направлении Пуща-Водице, или других лиц, которые были в этом районе, предоставить любую информацию об этих обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Девушка была одета в спортивную одежду: темные бриджи, майку и кроссовки светлого цвета.

Правоохранители просят обращаться по телефонам: 102, 418-30-22 или (067) 976-39-20.

Напомним, вчера в полиции сообщили, что убитая девушка была жительницей Закарпатья.