Рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончался

Погибшему было 72 года.

Рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончался
Фото: Андрій КульбачFacebook

В Днепре рой шершней атаковал двоих мужчин, в результате чего один из пострадавших погиб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГосЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Инцидент произошел вчера, 28 июля, около 10 часов утра по адресу город Днепр, Соборный район, Тонельная балка.

"В результате события один человек скончался на месте (возраст 72 года). Второго мужчину госпитализировали в 6-й больнице", - написал Кульбач.

Шершни - род самых крупных представителей так называемых общественных ос. Длина тела распространенных в Украине шершней достигает 3,8 см. Эти насекомые жалят очень болезненно, потому что, впрыскивают в рану в 2,5 раза больше яда, чем пчелы – до 2 мг.

Напомним, ранее мужчина умер после укуса пчелы в Харьковской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуковВ Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков
Зеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фотоЗеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фото
Водитель "Хаммера", сбивший насмерть ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиенииВодитель "Хаммера", сбивший насмерть ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиении
В Египте зоопарк покрасил осла и выдавал его за зебруВ Египте зоопарк покрасил осла и выдавал его за зебру
В центре Львова неизвестный прострелил ногу играющей на скрипке девушкеВ центре Львова неизвестный прострелил ногу играющей на скрипке девушке
Блок рекламы


Похожие новости
Сестры двух и трех лет захлебнулись в домашнем бассейне в Харьковской областиСестры двух и трех лет захлебнулись в домашнем бассейне в Харьковской области
20 мужчин с оружием пытались захватить предприятие в Одессе20 мужчин с оружием пытались захватить предприятие в Одессе
Трое мужчин обворовали контейнер с женскими пуховиками на рынке в ОдессеТрое мужчин обворовали контейнер с женскими пуховиками на рынке в Одессе
Из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных, один из них иностранецИз колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных, один из них иностранец
В Киеве со стрельбой задержали поляка, который убил мужчину и ножом ранил женщинуВ Киеве со стрельбой задержали поляка, который убил мужчину и ножом ранил женщину
В Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелилсяВ Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелился
В двухэтажном жилом доме в Житомире обвалился потолокВ двухэтажном жилом доме в Житомире обвалился потолок
Неадекватный мужчина в крови бил стекла и бросал с высотки шлакоблокиНеадекватный мужчина в крови бил стекла и бросал с высотки шлакоблоки
В Киеве мужчину ранили ножом за отказ оплатить шаурмуВ Киеве мужчину ранили ножом за отказ оплатить шаурму
В Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобусаВ Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобуса
Последние новости
Подгружаем последние новости