Рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончался

Погибшему было 72 года.

В Днепре рой шершней атаковал двоих мужчин, в результате чего один из пострадавших погиб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГосЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Инцидент произошел вчера, 28 июля, около 10 часов утра по адресу город Днепр, Соборный район, Тонельная балка.

"В результате события один человек скончался на месте (возраст 72 года). Второго мужчину госпитализировали в 6-й больнице", - написал Кульбач.

Шершни - род самых крупных представителей так называемых общественных ос. Длина тела распространенных в Украине шершней достигает 3,8 см. Эти насекомые жалят очень болезненно, потому что, впрыскивают в рану в 2,5 раза больше яда, чем пчелы – до 2 мг.

Напомним, ранее мужчина умер после укуса пчелы в Харьковской области.