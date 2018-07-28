Вор-"альпинист" украл из квартиры одесского предпринимателя почти миллион долларов

Полиция задержала злоумышленника в Киеве.

В Киеве работники полиции задержали 28-летнего злоумышленника за кражу из одесской квартиры почти миллиона долларов.

Пресс-служба полиции Одесской области сообщает, что в квартиру одесского предпринимателя, расположенную на последнем - 18-м - этаже, преступник проник, спустившись с крыши. Он проник внутрь через балконную дверь. Мужчина сначала начал собирать ценные вещи, однако когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и решил забрать только деньги.

На улице злоумышленника ждал знакомый на автомобиле. Он отвез мужчину в гостиницу, откуда тот впоследствии отправился в Киев.

Злоумышленника задержали в одном из отелей столицы. У мужчины была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей и дорогих брендовых вещей.

Правонарушитель оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства, сообщают в полиции. Также, по имеющейся информации, мужчина передвигался по Украине и обворовывал квартиры местных жителей.

Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности - разбоя. Проводится проверка его причастности к этим правонарушениям. Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста. Правовую оценку действиям этого человека будет предоставлено после выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данному факту кражи начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.


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