12 из 16 моряков, подозреваемых в контрабанде оружия в Греции, вернулись в Украину

Их задержали 14 месяцев назад.

12 из 16 моряков, подозреваемых в контрабанде оружия в Греции, вернулись в Украину
Фото: Громадське

В Украину вернулись 12 моряков, которых более года назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия. Об этом сообщает "Громадське".

В Одесском аэропорту моряков встретили родные.

"Мы устали с дороги, у нас было четыре пересадки. Хотим домой, отдохнуть. Я сына полтора года почти не видел. Он меня даже не помнит", - рассказал один из украинских моряков и добавил, что условием их возврата является ежемесячная отметка в консульстве Греции в Одессе.

Напомним, согласно решению суда, Грецию могли оставить 12 из 16 украинских моряков. Еще четверо членов экипажа - капитан, старший помощник и рядовые матросы - будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

Арестованное судно Mekong Spirit стоит в морском порту Лаврио в 60 километрах от Афин.

Ранее в Украину вернулись задержанные в Индонезии моряки.


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