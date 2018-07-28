В Житомирской области обрушилось общежитие аграрного техникума
Разрушены 25 жилых комнат, пострадавших нет.
В с. Новая Чертория Житомирской области обрушилось 5-этажное здание общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума. Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Инцидент произошел около 6:00 утра.
"В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м. Всего дом на три подъезда, на 225 жилых комнат", – сказано в сообщении.
Студентов в общежитии не было, поскольку сейчас продолжаются каникулы. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
Напомним, ранее в двухэтажном жилом доме в Житомире обвалился потолок.
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28.07.2018 13:10