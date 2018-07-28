Водитель Hummer оказался племянником киевского "авторитета", - СМИ

Кирилл Островский, сбивший насмерть в центре Киева 10-летнюю девочку, является родственником судимого криминального авторитета и главаря ОПГ, которая «работала» с недвижимостью.

Как сообщил источник OBOZREVATEL , мать 23-летнего «мажора» — старшая сестра криминального авторитета Саши Оболонского.

По нашим данным, Саша Оболонский не единожды судим — в том числе ему предъявляли обвинение по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Источник утверждает, что Оболонский убил собственного отца и что связи в правоохранительных органах помогли переквалифицировать статью на «убийство по неосторожности».

По информации OBOZREVATEL, в феврале 2018 года Александр К-ко был задержан сотрудниками СБУ как организатор преступной группировки, которая осуществляла незаконные сделки на рынке недвижимости.

В состав группировки входило семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В течение 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах столицы.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У главаря ОПГ, Саши Оболонского, обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Делом занималась полиция и прокуратура.

«Связи в Нацполиции в очередной раз «помогли» Александру К-ко. На этом фоне неудивительны и попытки «отмазать» его племянника, который сбил девочку», — считает источник.

В 2016 году Оболонский отличился и тем, что поцарапав свой Bentley порезал колеса неудачно припаркованным, по его мнению, автомобилям. Этот момент попал на видео.

Еще один источник OBOZREVATEL утверждает, что 23-летний Островский также был связан с Гражданским корпусом «Азов», представители которого, по некоторым данным, «имеют свои интересы в Оболонском районе Киева и плотно взаимодействуют с правоохранителями».

Ранее выяснилось, что Кирилл Островский уже попадал в поле зрения полиции, однако остался безнаказанным.

Напомним, во время ДТП Островский летел на красный сигнал светофора. Перед попыткой бегства он успел снять номера спереди машины, а задержавшим его полицейским он кричал о беспределе и том, что за него «все порешают». Нардеп Игорь Мосийчук сообщил о том, что некоторые политики просили его замалчивать личность водителя.