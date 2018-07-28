Голливудский актер нашел себя на рекламе из Украины
Актер сериала «Клиника» Зак Брафф стал «героем» рекламы компьютерного мастера – именно его лицо является в буквальном смысле «лицом» объявления.
Об этом курьезе Зак Брафф сам рассказал на своей странице в Twitter. Зак Брафф в прошлом году, увидев свою фотографию на рекламе средства для потенции из Саратова, был немало возмущен и удивлен. Но вторую такую «незапланированную рекламу» Брафф воспринял уже с юмором.
«Чуваки, что я продаю на этот раз?» — спросил актер у своих фолловеров.
На самой листовке Зак Брафф – компьютерный мастер, а на листовке указан номер, который принадлежит владельцу SIM-карты оператора Киевстар, поэтому очевидно, что автор материала из Украины.
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Общество
27.07.2018 20:47