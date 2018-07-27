Принцесса Лея появится в 9-м эпизоде "Звездных войн"
Джей Джей Абрамс объявил актерский состав фильма.
Кэрри Фишер официально заявлена в актерском составе 9-й части саги "Звездные войны".
Об этом сообщает издание Slashfilm.
Ранее были сообщения о том, что материалы с актрисой используют для нового фильма, но с обнародованием актерского состава это подтвердилось.
Кроме того, в фильме появятся Марк Хэммил (Люк Скайуокер) и Билли Ди Уильямс (игравший Ландо Калриссиана в оригинальных "Звездных войнах").
Главные роли сыграют Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Люпита Нуонго, Доналл Глисон и другие.Disney сообщает, что для возвращения Леи Органы используют ранее необнародованные материалы, снятые для "Звездных войн: Пробуждение силы". "Мы очень любили Кэрри Фишер, – комментирует режиссер Джей Джей Абрамс. – Мы не могли бы снять хорошее завершение саги о Скайуокере без нее. Но мы не собирались брать другую актрису на эту роль, или использовать компьютерную графику".
Название 9-го эпизода "Звездных войн" пока неизвестно. Изначально фильм должен был снимать Колин Треворроу, но на его место пригласили Джей Джей Абрамса, режиссера 7-й части саги – "Пробуждение силы".
Фильм выйдет на экраны 20 декабря 2019 года и станет завершающей частью саги о Скайуокере, начатой в 1977 году.
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27.07.2018 20:47