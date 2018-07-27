55% абитуриентов даже не пытались поступить на бюджет, - Минобразования

Прием документов в вузы завершился, списки зачисленных на бюджет обнародуют 1 августа.

Подача документов на места госзаказа в вузы уже завершилась, на следующей неделе абитуриенты узнают списки зачисленных. Об этом сегодня на брифинге заявила директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик.

В министерстве образования отметили несколько отличительных фактов этой вступительной кампании. Абитуриенты в среднем подавали 5 заявлений на бюджетные места, хотя разрешенное количество - 7 заявлений. Пик подачи заявлений пришелся на первый день вступительной кампании - более 120 тыс., в последний день абитуриенты подали меньше всего заявлений - почти 29 тысяч.

Почти 55% поступающих даже не пытались поступить на бюджет и сразу подавали заявления на контрактные места. Их зачисление состоится позже, после распределения всех мест госзаказа.

Среди абитуриентов в этом году 21,5 тыс. выпускников сельских школ, а также 8 тыс. выпускников предыдущих лет (2016 и 2017).

Ранее в Минобразования еще раз объяснили, каким образом происходит распределение мест абитуриентов, подавших несколько заявлений. Последовательность рассмотрения заявлений поступающего определяется по тем приоритетам, которые сам абитуриент указал при подаче заявлений, даже если заявление подано последним или в нем низкий конкурсный балл.

Напомним, распределение бюджетных мест и списки зачисленных студентов будут обнародованы 1 августа. После зачисления студенты должны подать оригиналы документов в приемную комиссию своего вуза до 6 августа.