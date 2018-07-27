Водитель "Хаммера", сбивший насмерть ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиении
Полиция не стала расследовать преступление.
Водитель автомобиля "Хаммер" Кирилл Островский, который насмерть сбил ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиении.
Об этом говорится в сюжете передачи "Надзвичані новини", сообщают "Факты.ICTV".
Отмечается, что в 2017 году Островский вместе с друзьями напал на посетителя торгового центра и избил его.
Как утверждает пострадавший,киевлянин Сергей, которому тогда сломали нос, за девять месяцев следствие так и не сдвинулось с места. При этом было много свидетелей инцидента, а также видеозаписи с камеры наблюдения супермаркета, которые зафиксировали драку.
Однако, полицейские не нашли виновных и не комментируют эту информацию.
Журналисты также нашли дом на Оболони, где прописан Островский, но соседи утверждают, что парень там не живет. В квартире проживает только бабушка Островского, которая "очень гордится своим внуком".
Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки Островский на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку. После этого он отъехал на несколько метров и пытался снять номера с автомобиля. Островского задержали полицейские, которые не заметили у него первичных признаков алкогольного опьянения. Тест на "Драгере" также показал, что водитель был трезвым, проверка на наркотики займет больше времени.
Прокуратура сообщила Островскому о подозрении в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).
В четверг, 26 июля, суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.
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27.07.2018 09:02