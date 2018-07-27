Жительница Николаева обнаружила на балконе змею, которая заползла в клетку с попугаем

Пресмыкающееся передали ее в Николаевский зоопарк.

В Николаеве женщина обнаружила змею на балконе своей квартиры на первом этаже.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Женщина рассказала, что "нежелательная гостья" заползла в клетку с попугаем. Прибывшие на место спасатели забрали змею и передали ее в Николаевский зоопарк.

В связи с инцидентом ГосЧС обратилось к жителям и гостям региона.

"Больше всего змеи активизируются в период с мая по сентябрь. Чтобы предотвратить змеиную атаку, следует помнить, что данный вид хищников обычно обитает в заболоченных местах, на болотах, в заросших озерах, прудах и в горах. Поражает то, что пресмыкающиеся все меньше стали бояться людей и все чаще появляются в самых неожиданных местах, как, например, жилищах граждан", - отмечается в сообщении ГосЧС.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Спасатели напомнили, что не стоит самостоятельно пытаться поймать змею или паниковать.

"Если вы заметили змею, замрите, дайте возможность ей отползти, не пытайтесь взять ее в руки, пнуть ногой или фотографировать с небольшого расстояния. Не провоцируйте пресмыкающееся и не паникуйте, даже если она небольшого размера и внешне вялая. Избегайте резких движений, которые ее пугают. Если змея приняла угрожающую позу, отступите медленно и мирно разойдитесь с ней", - подчеркнули в ГосЧС.

Напомним, ранее в Полтаве полицейские поймали сбежавшего питона.