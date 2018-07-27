12 моряков с арестованного в Греции судна Mekong Spirit вернутся в Украину

Капитан, старпом и два рядовые будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

Экипаж судна Mekong Spirit, который был арестован 14 месяцев назад в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернется домой.

Согласно судебному решению, покинуть страну смогут 12 из 16 украинских моряков. Главное условие - обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе, пишет Думская.

Оставшиеся члены экипажа: капитан, старпом и рядовые, - будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

Как отметил глава Благотворительной организации "Фонд Бумбураса" и почетный консул Греции Пантелис Бумбурас, который помогал украинцам вернуться на родину, велись достаточно серьезные дипломатические переговоры на уровне двух стран - Украины и Греции.

"Это были сложные 14 месяцев. Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня, к счастью, мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков", - отмечает Пантелис Бумбурас.

Моряки сообщили, что они вернутся в Украину в пятницу, 27 июля.

В данный момент решается вопрос пребывания на территории Греции оставшихся четырех членов экипажа.

По словам Бумбураса, на борту Mekong Spirit находиться они не смогут - судно арестовано, судовладелец самоустранился.

"Со своей стороны, мы готовы поддержать моряков и оказать им помощь в вопросе жилья и продуктов питания. Мы их не бросим", - заявил почетный консул Греции.

Напомним, контейнеровоз Mekong Spirit был задержан греческими правоохранителями по подозрению в контрабанде оружия. Судно стоит в порту Лаврио в 60 км от Афин.