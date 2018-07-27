В Киеве ночью похитили человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве троих мужчин, вероятно, причастных к похищению человека.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Задержанные якобы схватили мужчину и силой посадили его в автомобиль Audi.

Очевидцы сообщили о похищении в полицию около полуночи, сразу после этоо в городе был объявлен план «Перехват».

«Уже через несколько минут на улице Машиностроительной один из экипажей заметил и остановил автомобиль, похожий по ориентировке. В авто находились четыре человека — водитель и трое пассажиров. Один из мужчин, который находился на заднем сиденье, сообщил полицейским, что это его похитили и силой удерживали в автомобиле», — информирует пресс-служба.

В салоне машины нашли свертки с «веществом, похожим на наркотик», оно уже направлено на экспертизу. На место задержания мужчин вызвали следственно-оперативную группу.

Источник: NewsOne


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