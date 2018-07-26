В Египте зоопарк покрасил осла и выдавал его за зебру

Директор зоопарка настаивал, что животное было настоящим.

В столице Египта Каире зоопарк в городском Международном саду обвинили в попытке выдать осла за зебру, передает ВВС.

Фотографии с животным обнародовал студент Махмуд Сархан после посещения зоопарка. Кроме небольших размеров животного и заостренных ушей, на морде были заметны черные пятна.

Фото: ВВС

Изображения быстро приобрели популярность, а эксперты начали обсуждать, какого же вида это животное на самом деле. Господин Сархан рассказал местной новостной группе Extranews, что в отряде находились два животных и оба были разрисованы.

Ветеринар, с которым связалась Extranews.tv, сказал, что в настоящей зебры морда черная, а полосы более прямые и параллельные.

Зато директор зоопарка Мохамед Султан в эфире местной радиостанции Nogoum FM настаивал, что животное было настоящим.

Практика замены животных встречается в различных зоопарках по всему миру. Так, зоопарк в секторе Газа в 2009 году из-за израильской блокады и невозможности получить зебр разрисовал соответствующим рисунком двух ослов. Другой зоопарк Газы в 2012 году из-за нехватки настоящих животных выставил чучела.

В 2013 году китайский зоопарк в провинции Хэнань попытался выдать тибетского мастифа за африканского льва, а в 2017 году зоопарк провинции Гуанси выставил надувных пингвинов. За несколько недель другой зоопарк в Гуанси раскритиковали за выставленных пластмассовых бабочек