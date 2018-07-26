Трое мужчин обворовали контейнер с женскими пуховиками на рынке в Одессе

Их задержали с поличным.

Трое мужчин обворовали контейнер с женскими пуховиками на рынке в Одессе
Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранители задержали троих мужчин, которые обворовали контейнер на промтоварном рынке "7-й километр".

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Злоумышленники с помощью гидравлических ножниц срезали замки, проникли в контейнер и украли женские пуховики. Их задержали с поличным, когда они загружали похищенное в микроавтобус.

Задержанными оказались двое уроженцев Одесской области и житель Херсонской области. У них было изъято похищенное имущество, а также инструменты, с помощью которых они проникли в контейнер.

Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua

Все трое задержаны в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража). Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет тюрьмы.

Напомним, в июле прошлого года на рынке "7 километр" у бизнесменов из Киева отняли 3 млн гривен.


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