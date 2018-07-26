В Хмельницком по решению суда остановлены 95 лифтов

В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения правил эксплуатации.

Хмельницкий окружной административный суд остановил 95 лифтов в областном центре из-за нарушений правил эксплуатации.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по вопросам труда.

"Во время проверки лифтов, которые находятся на балансе коммунального предприятия "Управляющая муниципальная компания "Юго-Западная", специалисты управления Гоструда в Хмельницкой области обнаружили нарушения, которые могут нанести вред жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.

Установлено, что после завершения предельного срока эксплуатации лифтов предприятие не провело техосмотр и не получило разрешений на эксплуатацию.

В связи с этим Гоструда обратилось с иском в окружной админсуд.

"Предприятие не предоставило суду доказательств устранения всех выявленных нарушений, зафиксированных в акте проверки. Своим решением суд остановил эксплуатацию пассажирских лифтов до полного устранения нарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне в Киеве пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива.