В Хмельницком по решению суда остановлены 95 лифтов

В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения правил эксплуатации.

В Хмельницком по решению суда остановлены 95 лифтов
Фото: nr2.ru

Хмельницкий окружной административный суд остановил 95 лифтов в областном центре из-за нарушений правил эксплуатации.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по вопросам труда.

"Во время проверки лифтов, которые находятся на балансе коммунального предприятия "Управляющая муниципальная компания "Юго-Западная", специалисты управления Гоструда в Хмельницкой области обнаружили нарушения, которые могут нанести вред жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.

Установлено, что после завершения предельного срока эксплуатации лифтов предприятие не провело техосмотр и не получило разрешений на эксплуатацию.

В связи с этим Гоструда обратилось с иском в окружной админсуд.

"Предприятие не предоставило суду доказательств устранения всех выявленных нарушений, зафиксированных в акте проверки. Своим решением суд остановил эксплуатацию пассажирских лифтов до полного устранения нарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне в Киеве пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива.

В прошлом году харьковчанин получил 3,5 года тюрьмы за кражу оборудования из лифтов, которое он сдавал на металлолом. Ранее Киеве отправили под суд вора, который украл лифтовые катушки в 63 подъездах на Подоле.


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