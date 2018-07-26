?Ливнестоки в Киеве не справилась с трехмесячной нормой осадков, - "Киевавтодор"

Городские власти объяснили, почему вчерашний ливень затопил столицу.

Городские власти возлагают вину за подтопления в Киеве на аномальную погоду, поскольку в столице за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков.

Об этом заявил генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в среду в Киеве в течение нескольких часов выпала трехмесячная норма осадков.

"Ливневая канализация работала в обычном режиме. Ее пропускная способность не позволяет пропускать трехмесячную норму воды... Думаю, виновата погода все-таки и виновны аномальные условия, в первую очередь", - добавил чиновник.

Густелев сообщил, что в настоящее время проводится служебное расследование в связи с возникшими последствиями ливней.

"Если есть аномальные погодные условия и искать просто стрелочника - мы точно не будем этого делать", - сказал Густелев, отметив, что сумма убытков, нанесенных городу непогодой, еще не подсчитана.

Он уточнил, что самые крупные разрушения произошли на путепроводе на пересечении улиц Телиги и Кирилловской. По оценке специалистов, несущая конструкция путепровода не повреждена, пострадал участок, который находится на капремонте.

Заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян добавил, что проблемным участком была также станция метро "Левобережная", в районе которой произошло повышение уровня воды на дороге. Кроме того, произошла "короткая остановка" общественного транспорта на Подоле, на ул. Телиги, а также на линии скоростного трамвая на Борщаговке.

Давтян также напомнил, что после сильных ливней аналогичные последствия происходят и в городах Европы, например, в Берлине. По его словам, все коммунальные службы столицы справляются с работой.

Напомним, дожди идут в Киеве уже несколько дней подряд. 23 июля, например, сильное подтопление произошло на левом берегу в районе метро "Левобережная".

25 июля из-за сильного ливня были подтоплены несколько ключевых улиц на правом берегу, из-за чего образовались пробки, остановилось движение наземного транспорта.