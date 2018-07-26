В Киеве неизвестные устроили стрельбу в кафе и сбежали, бросив пистолет

На месте работает полиция.

В Киеве неизвестные устроили стрельбу в кафе и сбежали, бросив пистолет
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В четверг днем в кафе на бульваре Леси Украинки в Киеве неизвестные устроили стрельбу.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

К моменту приезда правоохранителей, все участники инцидента сбежали из заведения.

В помещении кафе эксперты нашли две стреляные гильзы и пистолет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как рассказали сотрудники кафе, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов. После этого все фигуранты события выбежали на улицу и скрылись.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На месте сейчас работает полицейские - опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в центре Львова неизвестный прострелил ногу играющей на скрипке девушке.


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