ГосЧС откачала воду из затопленного тоннеля на Дорогожичах

На устранение последствий ливня и ветра вышли бойцы шести пожарных частей.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям за ночь ликвидировала практически все последствия непогоды в столице. Об том сообщает пресс-служба ведомства.

В восстановительных работах участвовали 49 спасателей и 11 единиц спецтехники.

Спасатели четырех пожарно-спасательных частей (6-й, 9-й, 18-й и 4-й) расчищали дороги от поваленных деревьев: на ул. Довнар-Запольского, пр. Победы, ул. Гарматной, Дегтяревской, Жилянской и Янгеля. Остается поваленное дерево во дворе жилого дома на ул. Щербаковского, так как для уборки ствола необходим крупногабаритный автокран.

Фото: dsns.gov.ua

Бойцы 6-й, 9-й и 26-й пожарных частей ликвидировали подтопления. По данным ГосЧС, откачано 3,4 тыс. кубометров воды из подземных переходов на проспекте Победы (возле метро КПИ и Шулявская, а также из тоннеля на перекрестке ул. Щусева и Телиги.

Напомним, КГГА ограничила движение транспорта через обвалившийся путепровод на Подоле.