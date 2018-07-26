ГосЧС откачала воду из затопленного тоннеля на Дорогожичах

На устранение последствий ливня и ветра вышли бойцы шести пожарных частей.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям за ночь ликвидировала практически все последствия непогоды в столице. Об том сообщает пресс-служба ведомства.

В восстановительных работах участвовали 49 спасателей и 11 единиц спецтехники.

Спасатели четырех пожарно-спасательных частей (6-й, 9-й, 18-й и 4-й) расчищали дороги от поваленных деревьев: на ул. Довнар-Запольского, пр. Победы, ул. Гарматной, Дегтяревской, Жилянской и Янгеля. Остается поваленное дерево во дворе жилого дома на ул. Щербаковского, так как для уборки ствола необходим крупногабаритный автокран.

Фото: dsns.gov.ua

Бойцы 6-й, 9-й и 26-й пожарных частей ликвидировали подтопления. По данным ГосЧС, откачано 3,4 тыс. кубометров воды из подземных переходов на проспекте Победы (возле метро КПИ и Шулявская, а также из тоннеля на перекрестке ул. Щусева и Телиги.

Напомним, КГГА ограничила движение транспорта через обвалившийся путепровод на Подоле.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбыВ Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы
В Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуковВ Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков
Зеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фотоЗеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фото
Неизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлеченияНеизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлечения
Пьяные молодчики жестоко избили пассажира и напали на полицейскихПьяные молодчики жестоко избили пассажира и напали на полицейских
Блок рекламы


Похожие новости
ГосЧС предупреждает о резком ухудшении погоды до конца сутокГосЧС предупреждает о резком ухудшении погоды до конца суток
В Украине с начала года утонули около 600 человек, - ГосЧСВ Украине с начала года утонули около 600 человек, - ГосЧС
ГосЧС Днепра спасли белку, застрявшую в сеткеГосЧС Днепра спасли белку, застрявшую в сетке
В харьковском метро мужчина разлил ртуть, - ГосЧСВ харьковском метро мужчина разлил ртуть, - ГосЧС
В Украине с начала года на водоемах погибло почти 500 человек, - ГосЧСВ Украине с начала года на водоемах погибло почти 500 человек, - ГосЧС
В Днепропетровской области целому городу отключат водуВ Днепропетровской области целому городу отключат воду
В Киеве отключат горячую воду до летаВ Киеве отключат горячую воду до лета
Верховный Суд принял решение по поводу совместного имущества супруговВерховный Суд принял решение по поводу совместного имущества супругов
В Киеве в пятницу и субботу массово отключат водуВ Киеве в пятницу и субботу массово отключат воду
ГосЧС сообщила о землетрясении в Кривом РогеГосЧС сообщила о землетрясении в Кривом Роге
Последние новости
Подгружаем последние новости