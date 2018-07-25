Киев снова подтопило из-за сильного ливня

В Киеве из-за сильного ливня снова затопило улицы.
Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua
На фотографиях, которые выложил в фейсбук журналист, участник боевых действий на востоке Украины Александр Золотько, видно, что в подземном переходе возле станции метро "Политехнический институт" люди вынуждены были ходить по колена в воде.
В паблике dtp.kiev.ua сообщают, что подтопление произошло также в районе Дорогожичей, Лукьяновки, Индустриального путерпровода на Борщаговке.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.