Киев снова подтопило из-за сильного ливня

В отдельных местах воды было по колено.

В Киеве из-за сильного ливня снова затопило улицы.

Фото: mignews.com.ua Фото: mignews.com.ua Фото: mignews.com.ua Фото: mignews.com.ua Фото: mignews.com.ua Фото: mignews.com.ua

На фотографиях, которые выложил в фейсбук журналист, участник боевых действий на востоке Украины Александр Золотько, видно, что в подземном переходе возле станции метро "Политехнический институт" люди вынуждены были ходить по колена в воде.

В паблике dtp.kiev.ua сообщают, что подтопление произошло также в районе Дорогожичей, Лукьяновки, Индустриального путерпровода на Борщаговке.

Silence: Около Лукьяновского рынка Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 25 Июл 2018 в 6:48 PDT