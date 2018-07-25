Киев снова подтопило из-за сильного ливня

В отдельных местах воды было по колено.

В Киеве из-за сильного ливня снова затопило улицы.

Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua
Фото: mignews.com.ua

На фотографиях, которые выложил в фейсбук журналист, участник боевых действий на востоке Украины Александр Золотько, видно, что в подземном переходе возле станции метро "Политехнический институт" люди вынуждены были ходить по колена в воде.

В паблике dtp.kiev.ua сообщают, что подтопление произошло также в районе Дорогожичей, Лукьяновки, Индустриального путерпровода на Борщаговке.

Silence: Около Лукьяновского рынка

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Киев. Потоп. Борщаговская 206 Навпроти adidas

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Напомним, что дожди идут в Киеве несколько дней подряд. 23 июля, например, сильное подтопление произошло на левом берегу в районе метро "Левобережная".


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