Возле Мариуполя во время полевых работ снова подорвался трактор

Водитель госпитализирован с ранением ноги.

Вблизи Гранитного во время полевых работ на взрывном устройстве подорвался трактор.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

47-летний водитель с осколочными ранениями ноги госпитализирован в больницу Мариуполя.

"Известно, что пострадавший работает механизатором у одного из местных фермеров. В тот день он выполнял полевые работы и наткнулся на взрывное устройство", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua

Напомним, в воскресенье в Мариуполе во время проведения полевых работ подорвался трактор. Водитель тогда не пострадал.С начала АТО группы разминирования ВСУ обезвредили более 17 тыс. взрывоопасных предметов на Донбассе. Им удалось очистить около 25 га сельхозугодий, 70 га акватории, 1152 км автомобильных дорог, а также 712 км железных дорог, говорится в сообщении.

При этом, по данным экспертов, чтобы полностью очистить территории Луганской и Донецкой областей от мин Украине придется потратить 10-15 лет.


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