В Житомире пациент выпрыгнул из окна шестого этажа областной больницы

Житель Бердичева 1966 г.р. проходил лечение с 20 июля.

В Житомире пациент выпрыгнул из окна шестого этажа областной больницы
Фото: zhitomir.info

Вечером во вторник в Житомире из окна шестого этажа областной больницы выпрыгнул мужчина, житель Бердичева.

Об этом сообщает "Житомир.Инфо".

В пресс-службе областного управления Нацполиции эту информацию подтвердили.

"24 июля около 18:20 в Житомирский отдел полиции поступило сообщение из областной клинической больницы о том, что из окна шестого этажа выпрыгнул больной, который проходил лечение с 20 июля. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы. В настоящее время тело мужчины, а это оказался житель Бердичева, 1966 г.р., направлено в областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти. По данному факту проводится проверка", - рассказала пресс-секретарь Алла Ващенко.

Ранее, 6 июня, из окна второго этажа больницы в Житомирской области выпал мужчина. Он погиб на месте.

Напомним, во Львове 12 июня из окна коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи выбросился 81-летний мужчина.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбыВ Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы
В Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуковВ Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков
Гибель украинца в Турции: появились данные о наказании россиянина и его фотоГибель украинца в Турции: появились данные о наказании россиянина и его фото
Зеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фотоЗеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фото
Неизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлеченияНеизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлечения
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский певец выпал с четвертого этажа при неизвестных обстоятельствахУкраинский певец выпал с четвертого этажа при неизвестных обстоятельствах
В двухэтажном жилом доме в Житомире обвалился потолокВ двухэтажном жилом доме в Житомире обвалился потолок
Жительница Николаева пыталась спуститься с 4 этажа по простынямЖительница Николаева пыталась спуститься с 4 этажа по простыням
Из-за замечания мужчина поджег дверь соседа и разбил окнаИз-за замечания мужчина поджег дверь соседа и разбил окна
В Ивано-Франковске пенсионерка умерла после падения с третьего этажа вместе с балкономВ Ивано-Франковске пенсионерка умерла после падения с третьего этажа вместе с балконом
Вышел тизер шестого сезона сериала "Карточный домик"Вышел тизер шестого сезона сериала "Карточный домик"
В Тбилиси мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна и случайно убил соседа напротивВ Тбилиси мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна и случайно убил соседа напротив
Командование десантно-штурмовых войск назвало ножевое ранение военного в Житомире несчастным случаемКомандование десантно-штурмовых войск назвало ножевое ранение военного в Житомире несчастным случаем
С 1 июля врачи будут принимать всех пациентов - кто подписал декларацию и кто еще нетС 1 июля врачи будут принимать всех пациентов - кто подписал декларацию и кто еще нет
Пациентам в английской больнице давали опиоиды, чтобы они быстрее умиралиПациентам в английской больнице давали опиоиды, чтобы они быстрее умирали
Последние новости
Подгружаем последние новости