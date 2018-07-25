В Житомире пациент выпрыгнул из окна шестого этажа областной больницы

Житель Бердичева 1966 г.р. проходил лечение с 20 июля.

Вечером во вторник в Житомире из окна шестого этажа областной больницы выпрыгнул мужчина, житель Бердичева.

Об этом сообщает "Житомир.Инфо".

В пресс-службе областного управления Нацполиции эту информацию подтвердили.

"24 июля около 18:20 в Житомирский отдел полиции поступило сообщение из областной клинической больницы о том, что из окна шестого этажа выпрыгнул больной, который проходил лечение с 20 июля. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы. В настоящее время тело мужчины, а это оказался житель Бердичева, 1966 г.р., направлено в областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти. По данному факту проводится проверка", - рассказала пресс-секретарь Алла Ващенко.

Ранее, 6 июня, из окна второго этажа больницы в Житомирской области выпал мужчина. Он погиб на месте.

Напомним, во Львове 12 июня из окна коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи выбросился 81-летний мужчина.