Суд продлил арест Зайцевой и Дронову без права внесения залога

Следующее заседание состоится 30 июля.

Киевский районный суд Харькова продлил арест на 60 дней подозреваемым в деле о смертельном ДТП в Харькове - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Об этом сообщает NewsRoom.

На сегодняшнем судебном заседании адвокат Зайцевой Юлия Козырь впервые попросила о смягчении меры пресечения для ее подзащитной. Она объяснила это состоянием ее здоровья и предоставила соответствующие документы. Следующее заседание состоится 30 июля. Адвокат Дронова также просил выпустить подзащитного из СИЗО , но он выступал за это и ранее.

"У меня дома сейчас 82-летняя мама, оставшаяся одна, и за ней присматривают соседи. Я говорил, что могу передать свои паспорта и водительские права, а также отказаться от общения со СМИ , чтобы это не сочли давлением на суд", - сказал на суде Дронов.

Прокуратура же наоборот - просила продлить обоим меру пресечения.

Также на сегодняшнем заседании заслушивали эксперта Института судебно-медицинских экспертиз, передает "112 Украина".

"Он проводил экспертизы сразу после ДТП. Специалист докладывал о скорости и о том, где находились машины в момент ДТП. На эти вопросы точно эксперт не ответил, он пояснил, что не было достаточно доказательств", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября прошлого года в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. На месте погибли четыре девушки и один парень, еще шестеро человек были госпитализированы. Зайцевой сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Защита Зайцевой заявляла на суде, что в ДТП виновен Дронов. 6 ноября ему сообщили о подозрении. 8 ноября суд отправил Дронова под арест без возможности внесения залога до окончания следствия.