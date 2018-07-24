На Подоле пройдет фестиваль местных культурных инициатив

События будут проходить 10 дней на двух десятках арт-площадок.

На Подоле пройдет фестиваль местных культурных инициатив
Фото: artpodol.com.ua/

С 3 по 12 августа на Подоле состоится "Художественная декада" (Мистецька декада) - фестиваль современной культуры, который будет проходить на двух десятках площадок.

Как сообщают организаторы, цель фестиваля - познакомить зрителей с культурными инициативами Подола.

В программе - события, организованные площадками-партнерами и проектом Арт Подол. Во время декады пройдут выставки в галереях Триптих, Карась, Pavlovka ArtGallery, Ya Gallery, Мистецький Барбакан, Dymchuk Gallery.

В рамках фестиваля состоятся концерты музыки разных жанров - в 32JazzClub, Coschey Local DIY, Теплий Ламповий, Х.Л.А.М., Vagabond Cafe & Vintage Corner, ДОМ, Mezzanine; литературные чтения и кинопоказы в IZONE и Port Creative Hub.

Покажут документальные фильмы от фестиваля американского кино "Независимость", показы фестиваля анимации Linoleum, встреча с молодыми украинскими режиссерами, литературные чтения.

Закроется фестиваль концертом на Почтовой площади.

Подробная программа и расписание событий - на сайте Арт Подола.


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