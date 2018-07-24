Писала любовные письма: супермодель обвинила Мадонну в преследовании

53-летняя британская супермодель Аманда Казалет сделала неожиданное признание: Мадонна «преследовала» ее в течение двух лет, высылая модели «любовные письма».

Об этом пишет Сегодня.

Отметим, что Мадонна и Казалет снялись вместе в знаменитом клипе певицы на песню «Justify My Love», в котором, по сюжету, девушки страстно целуются. Уже после съемок Мадонна присылала Аманде любовные записки, называя ее «самой красивой женщиной в мире». На тот момент Казалет была замужем и ждала ребенка.

О таком поведении Мадонны стало известно благодаря тому, что модель обнародовала эти записки. Более того, она выставила их на аукцион, оценив их в 50 тысяч долларов.

Женщина уже сейчас призналась в интервью The Sun: «Мадонна была одержима мной. В то время я не придавала этому значения, но, оглядываясь назад, я понимаю, что мною пользовался тот, кто на тот момент был моим боссом».

Модель также призналась, что такое поведение Мадонны в наши дни могло бы рассматриваться, как «преследование».