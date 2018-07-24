Из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных, один из них иностранец

Полиция разыскивает беглецов.

В Житомирской области из Бердичевского исправительного центра ночью 24 июля сбежал заключенный, гражданин Грузии Моргошии Манучара, 1987 года рождения

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Разыскиваемый - гражданин Грузии, уроженец и житель г. Цаленджиха. В Украине не имел постоянного места жительства и регистрации. В 2017 году он был осужден за преступление, предусмотренное ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса", - говорится в сообшении.

Открыто уголовное производство по ст. 390 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы. Продолжаются мероприятия по установлению его места нахождения.

Приметы разыскиваемого: рост 175 см, волосы русые, глаза карие.

Фото: zt.npu.gov.ua

Кроме того, как сообщает местное издание "Бердичев BIZ" со ссылкой на полицию, во время исправительных работ в Романовском районе области 23 июля сбежал еще один заключенный - Анатолий Карпец, отбывавший наказание в этой же колонии. Он был осужден за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. До осуждения проживал в Житомире.

Приметы разыскиваемого: рост 187 см, волосы седые, глаза карие. Имеет татуировки: на шее "крест", на груди слева - "дракон", на левой руке - "церковь".

Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, 17 июля из колонии общего режима №51 в Одессе сбежали трое заключенных, проломив стену в овощехранилище. Двое из них были осуждены за кражи, третий по 153-й статье Уголовного кодекса (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).