В США умерла актриса популярных сериалов
В США в возрасте 89 лет скончалась актриса Элмари Вендел, известна по роли в сериалах «Третья планета от Солнца» и «Санта-Барбара».
Об этом сообщает New York Post со ссылкой на дочь актрисы Джей Си Вендел.
Причина кончины артистки на называется.
Коллеги звезды по съемкам выражают слова скорби в соцсетях. В частности, актер Джим Бивер написал на своей странице в Twitter: «Она была резкой, смешной, ласковой и очень, очень милой.
Вендел родилась в штате Айова, США, в 1928 году. Ее карьера начиналась в театрах Нью-Йорка. Со временем актриса переехала в Лос-Анджелес, где получила роль миссис Мэйми Дубчек в сериале телеканала NBC «Третья планета от Солнца», которая принесла ей всемирную известность.
Элмари Вендел также снималась в сериалах «Рыцарь дорог», «Санта-Барбара», «Она написала убийство» и «Чудеса науки». Помимо этого, она принимала участие в озвучке мультсериалов «Крутые бобры», «Американский папаша» и других.
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24.07.2018 12:28