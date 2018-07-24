В США умерла актриса популярных сериалов

В США в возрасте 89 лет скончалась актриса Элмари Вендел, известна по роли в сериалах «Третья планета от Солнца» и «Санта-Барбара».

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на дочь актрисы Джей Си Вендел.

Причина кончины артистки на называется.

Коллеги звезды по съемкам выражают слова скорби в соцсетях. В частности, актер Джим Бивер написал на своей странице в Twitter : «Она была резкой, смешной, ласковой и очень, очень милой.

Вендел родилась в штате Айова, США , в 1928 году. Ее карьера начиналась в театрах Нью-Йорка. Со временем актриса переехала в Лос-Анджелес, где получила роль миссис Мэйми Дубчек в сериале телеканала NBC «Третья планета от Солнца», которая принесла ей всемирную известность.

Элмари Вендел также снималась в сериалах «Рыцарь дорог», «Санта-Барбара», «Она написала убийство» и «Чудеса науки». Помимо этого, она принимала участие в озвучке мультсериалов «Крутые бобры», «Американский папаша» и других.