Украинцев нет среди погибших в Греции, - МИД

На борьбу с огнем брошены 300 единиц техники и 800 спасателей.
Фото: telegraph.co.uk
Среди погибших в результате масштабного лесного пожара, который произошел вчера, 23 июля, на запад от Афин (Греция), украинцев нет. Об этом сообщил заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в своем Twitter.
Как сообщил Кирилич, в результате пожара погибло 24 человека, еще около 200 пострадали.
"По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", - написал он.
Масштабні лісові пожежі біля Афін: загинуло 24 особи, близько 200 -постраждали. За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає. pic.twitter.com/Aaf8DSSKaq
Напомним, вчера, 23 июля, в Греции на запад от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.
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