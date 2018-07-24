Украинцев нет среди погибших в Греции, - МИД

На борьбу с огнем брошены 300 единиц техники и 800 спасателей.

Украинцев нет среди погибших в Греции, - МИД
Фото: telegraph.co.uk

Среди погибших в результате масштабного лесного пожара, который произошел вчера, 23 июля, на запад от Афин (Греция), украинцев нет. Об этом сообщил заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в своем Twitter.

Как сообщил Кирилич, в результате пожара погибло 24 человека, еще около 200 пострадали.

"По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", - написал он.

Масштабні лісові пожежі біля Афін: загинуло 24 особи, близько 200 -постраждали. За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає. pic.twitter.com/Aaf8DSSKaq

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 24 липня 2018 р.

Напомним, вчера, 23 июля, в Греции на запад от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.


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