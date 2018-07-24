Пожары в Греции унесли жизни по меньшей мере 20 человек

Правительство просит международной помощи в борьбе со стихией.

24 человека стали жертвами лесных пожаров в пригородах Афин. Об этом со ссылкой на официального представителя кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулоса во вторник сообщило агентство Associated Press.

Дзанакопулос добавил, что в результате пожаров 69 человек находятся в больницах, многие из пострадавших - в критическом состоянии. Власти Греции просят помощи у других стран, чтобы справиться со стихией.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля. "Ситуация в Аттике вышла из-под контроля", - заявил премьер-министр журналистам, подчеркнув, что ночь на 24 июля будет исключительно тяжелой. Премьер страны отметил, что лесные пожары в целом тушат более 600 пожарных на более чем 300 пожарных автомобилях. Политик заверил, что все компетентные службы координируют свои усилия.

Премьер подчеркнул, что "все должны сохранять хладнокровие". При этом, по его словам, "пока не время давать оценки, предстоит еще битва".

Вокруг Афин в понедельник, 23 июля, возникло несколько очагов пожаров, на тушение которых переброшены специалисты из многих регионов страны. Утром возник сильный пожар в районе прибрежного курортного города Кинета (примерно в 50 км к западу от Афин), во второй половине дня загорелись леса у городов Рафина, Пикерми, Мате, Неос Вутзас (к востоку от Афин), а также на склонах горы Пенделя (к северу от столицы Греции).

Фото: telegraph.co.uk

Сильный ветер принес облака дыма в центр Афин, из-за чего был перенесен ряд рейсов из столичного международного аэропорта. До сих пор перекрыты две автомагистрали, ведущие из Афин, движение переведено на объездные дороги, частично нарушено движение пригородных поездов и электричек.

В стране с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. Сильный ветер способствует распространению огня. Ранее греческий телеканал Alpha сообщал о 10 погибших и множество пропавших без вести.

Напомним, накануне международную помощь в тушении пожаров запросила Латвия, где горит около 700 га торфяников и леса.

Рекордно высокая температура сохраняется также в Японии, где от тепловых ударов и других последствий жары скончались уже 40 человек.