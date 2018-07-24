Неизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлечения

Ранее судимый житель Тернополя открыл стрельбу по прохожим, а затем одного из них избил.

Об этом информирует Сегодня .

«Двое жителей Тернополя спокойно шли возле торгового центра «Орнава», как вдруг возле них остановился автомобиль, а из салона начали стрелять. К счастью, стрелок не попал в парней, но те решили выяснить причину такого наглого поведения. Когда машина остановилась через пару метров возле АЗС, ребята подошли к водителю за объяснениями», – говорится в сообщении.

Но, вместо оправданий, в сторону парней посыпались не просто угрозы. Злоумышленник схватил за шею одного из пострадавших, брызнул в лицо слезоточивым газом, избил и уехал. Догнали наглеца сотрудники управления полиции охраны и доставили в городской отдел полиции.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился к медикам. Оружие изъяли полицейские, по предварительным данным, стреляли из пневматического оружия. Открыто уголовное производство.