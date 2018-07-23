Минздрав обновил список опасных для купания пляжей

В Киеве не рекомендуется купаться на 10 пляжах.

Минздрав обновил список опасных для купания пляжей
Фото: ТСН

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения обновил интерактивную карту пляжей и рекреационных зон Украины, в которых не рекомендуется купаться.

Сообщается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.

В частности, в Киеве не рекомендуется купаться на 10 пляжах: "Детский", "Золотой", "Радуга", "Веселка", "Тельбин", "Молодежный", "Центральный", "Венеция", "Вербный", "Предмостная слободка".

Также опасными для купания признаны ряд пляжей и рекреационных зон в Одесской и Николаевской областях.

В Одесской области лучше не заходить в воду в рекреационных зонах в Центральном и Солнечном районе в пгт Затока, пляжах в Рыбаковке в Коблево-Рыбаковской зоне и в Березанском районе (Коблево-лиман-море).

В Николаевскойобласти опасные для купания - рекреационная зона "Яхт-клуб", пляж "Прибой", пляж "Стрелка" на реке Ингул.


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