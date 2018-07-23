В Одесской области от отравления грибами скончались беременная женщина и ее 11-летний сын
Отравилась целая семья из семи человек.
В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области целая семья отравилась бледной поганкой, сообщает местный 7 канал.
"У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов. К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому. Шестой ребенок (6-летняя девочка) - единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова", - говорится в сообщении.
В пятницу, 20 июля, родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.
В понедельник, 23 июля, в Одессе скончалась мать семьи. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Ее 11-летний сын умер в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.
Сообщения о летальных случаях при отравлении грибами в Украине в этом году начали фиксироваться в июне.
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