В Одесской области от отравления грибами скончались беременная женщина и ее 11-летний сын

Отравилась целая семья из семи человек.

В Одесской области от отравления грибами скончались беременная женщина и ее 11-летний сын

В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области целая семья отравилась бледной поганкой, сообщает местный 7 канал.

"У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов. К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому. Шестой ребенок (6-летняя девочка) - единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова", - говорится в сообщении.

В пятницу, 20 июля, родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.

В понедельник, 23 июля, в Одессе скончалась мать семьи. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Ее 11-летний сын умер в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.

Сообщения о летальных случаях при отравлении грибами в Украине в этом году начали фиксироваться в июне.


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