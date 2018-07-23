16 детей отравились в детском саду в Одессе

Госпитализация понадобилась одному ребенку, завтра детсад снова заработает.

В детском саду №135 в Одессе на улице Черняховского отравились дети. Как сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич, в общем заболели 16 детей из 50, которые ходят в садик, госпитализация понадобилась только одному ребенку.

Как пишет "Думская", предварительный диагноз у детей - ротавирусная инфекция.

Отравление произошло в пятницу, 20 июля. Сегодня детсад закрыт на санитарно-гигиеническую обработку, завтра заведение возобновит работу.

Как сообщает полиция Одессы, никаких заявлений от граждан или сообщений из медицинских учреждений в милицию не поступало.

Напомним, на прошлой неделе в летнем лагере "Ястребок" в Донецкой области отравились 94 человека, в том числе 79 детей. 67 заболевшим медики поставили диагноз "острая дизентерия Зонне", спустя неделю пострадавших уже начали выписывать из больницы.