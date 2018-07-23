Украинский фильм-участник Берлинале-2016 "Без тебя" выложили онлайн

Режиссер приурочил онлайн-премьеру к дню рождения своего брата, которому посвящен фильм.

Украинский режиссер Нариман Алиев выложил свой фильм "Без тебя" онлайн.

Короткометражная работа принимала участие в программе "Generation" Берлинского кинофестиваля в 2016 году, в кинофестивале в Палм-Спрингс и в программах украинских кинофестивалей.

"Без тебя" посвящен брату Алиева, которому исполнилось бы 36 лет. В своем фейсбуке режиссер написал, что онлайн-премьера работы приурочена к дню рождения брата.

LB.ua показывал фильм Наримана Алиева "Вернуться с рассветом" в рамках спецпроекта "Шорт-лист" и публиковал интервью с режиссером.

Сейчас Алиев готовится к съемкам полнометражного дебюта - "Дорога домой".