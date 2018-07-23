Пострадавших от отравления в летнем лагере на Донбассе уже выписывают из больниц

У 67 пострадавших подтверждена острая дизентерия, они прошли курс антибактериальной терапии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что большинство заболевших дизентерией в детском лагере "Ястребок" (Донецкая обл.) в понедельник выписывают из больниц.

"Большинство пострадавших уже выписывают из больниц. Мой представитель Павел Лисянский сообщил, что сейчас в больнице г.Дружковка остаются еще три человека и в г.Константиновка – один человек", - написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, согласно приведенным данным, выписывают семерых больных из медучреждения в г.Лиман, 16 – из больницы в Славянске, трое – в Мирнограде и один – в Краматорске.

На утро понедельника у 67 пострадавших от отравления подтвержден диагноз "дизентерия", есть также случаи заражения стафилококком и энтеробактером.

Омбудсмен анонсировала, что в среду, 25 июля, медики должны предоставить полный и развернутый анализ по общему количеству людей.

Напомним, дети и взрослые отравились в прошлый понедельник, 16 июля, в течение трех дней в больницы попали 94 человека (79 детей и 15 взрослых), у них подтвердили диагноз "дизентерия Зонне". Лагерь "Ястребок", где произошло отравление, закрыт с 18 июля.

Славянская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.