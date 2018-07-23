В Мариуполе во время полевых работ подорвался трактор
Машинист не пострадал.
В воскресенье в Мариуполе во время проведения полевых работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Происшествие произошло днем в микрорайоне Восточный.
"В результате взрыва повреждена дисковую борона трактора. 44-летний тракторист в медицинской помощи не нуждался", - говорится в сообщении.
От ГосЧС силы и средства не привлекались.
Напомним, ранее на металлургическом комбинате в Мариуполе обнаружили современный артиллерийский снаряд.
С начала АТО группы разминирования ВСУ обезвредили более 17 тыс. взрывоопасных предметов на Донбассе. Им удалось очистить около 25 га сельхозугодий, 70 га акватории, 1152 км автомобильных дорог, а также 712 км железных дорог, говорится в сообщении. При этом, по данным экспертов, чтобы полностью очистить территории Луганской и Донецкой областей от мин Украине придется потратить 10-15 лет.
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23.07.2018 13:41