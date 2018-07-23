В Харьковской области задержали наркоторговца с кокаином на 1,5 млн гривен
Он пытался толкнуть 300 граммов наркотика.
Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области наркоторговца с кокаином на 1,5 млн гривен.
Пресс-служба СБУ сообщила, что он входил в транснациональный наркокартель, который поставлял в Украину кокаин из одной из стран Европы. В ходе расследования силовики задокументировали несколько фактов сбыта кокаина и экстази.
Одного из участников группировки поймали во время попытки реализовать очередную партию наркотиков за 30 тысяч евро. У него нашли три пакета с кокаином общей массой свыше 300 граммов. Розничная цена партии - почти полтора миллиона гривен.
Наркоторговцу сообщили о подозрении и собираются арестовать. Его подельников ищут.
Уголовное производство расследуется по ст.305 (контрабанда наркотиков) и ст.307 (сбыт наркотиков) Уголовного кодекса.
Напомним, 18 июля во время спецоперации в Мукачево были задержаны торговцы опием. У них нашли сырье для 150 тыс. доз наркотика на общую сумму 15 млн гривен.
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